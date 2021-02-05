54-летняя Сальма Хайек объяснила необходимость фото в бикини в соцсетях

Американская актриса Сальма Хайек объяснила необходимость публиковать в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена в бикини. На эту тему она дала интервью изданию Entertainment Tonight.

В течение прошлого года, находясь в отпуске, 54-летняя знаменитость регулярно позировала для Instagram в откровенном виде. В разговоре с репортером Хайек рассказала, что для достижения идеального тела ей пришлось усердно тренироваться в спортзале, поэтому откровенные снимки стали для нее символом свободы. «Я рада, что сделала так много кадров. И мне не было за них стыдно, ведь я была в отпуске», — сказала она.

Когда актриса вернулась с отдыха, из-за пандемии коронавируса повсеместно был введен карантин. Она призналась, что за несколько месяцев снова набрала лишний вес, однако продолжала размещать в сети пляжные фото.

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«Я сохранила все снимки, потому что сейчас выгляжу иначе. Я знаю, что подписчики уже от них устали, поэтому дам им отдохнуть, — решила Хайек. — Люди думают, что я хожу в купальнике каждый день, но нет, все фото сделаны в одном и том же месте».

Например, в январе Сальма Хайек поделилась фотографией, на которой она запечатлена в слитном купальнике красного цвета и солнцезащитных очках. Она позировала в сетчатом гамаке, подвешенном над водой. Известно, что в 2020 году актриса отдыхала в отеле Soneva Fushi на Мальдивах.