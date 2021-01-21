54-летняя Сальма Хайек поделилась пляжными фото в бикини и взволновала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями с отдыха и взволновала поклонников. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети пляжных снимках 54-летняя знаменитость позирует, сидя в воде и на песке в позе лотоса. Ее засняли с распущенными волосами в черном бикини. «Нам нужно сохранять спокойствие», — подписала она пост, который набрал больше 1,8 миллиона лайков.

Фанаты восхитились стройным телосложением актрисы в комментариях. «Самая идеальная женщина в мире», «Хочу стать тобой, когда я вырасту. Или даже сейчас», «Тело моей мечты», «Боже мой, икона моего детства выглядит точно так же, как когда я был ребенком», «Возраст — это всего лишь цифра», «Безумно красивая», — писали они.

Ранее в январе Сальма Хайек показала декольте в честь достижения отметки в 17 миллионов подписчиков в Instagram. Так, звезда снялась на фоне экзотической природы в зеленом платье с глубоким декольте и вырезами на талии и спине.