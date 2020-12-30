Фигура 54-летней Сальмы Хайек на фото в бикини удивила поклонников

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями в пляжной одежде с отдыха и удивила фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 54-летняя звезда позирует на фоне океана и пальм в фиолетовом бикини, узорчатой накидке в тон, а также соломенной шляпе и солнцезащитных очках. «Последние дни 2020 года. Никогда не была так благодарна за свои здоровье и тесную связь с природой», — подписала Хайек пост, который набрал почти 700 тысяч лайков.

Поклонники восхитились ее подтянутой фигурой в комментариях. «Ты выглядишь идеально», «Как тебе удалось сохранить такую грудь? Это сумасшествие!», «Все еще очень молодо выглядишь», «Вот это фигура!», «Ты чертовски горяча», — высказывались они.

В октябре Сальма Хайек удивила подписчиков фотографией в купальнике и без макияжа. На кадре она запечатлена в красном бикини и с мокрыми волосами. В комментариях поклонники сочли ее внешность идеальной.