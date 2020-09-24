54-летняя Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек сфотографировала себя без косметики и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном селфи 54-летняя знаменитость лежит на синем полотенце с собранными волосами. Она показала седину и лицо без макияжа. «Белые волосы мудрости», — подписала она пост, который набрал почти 400 тысяч лайков.

Фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Естественная красота», «Мексика гордится тобой», «Потрясающая. Есть что-то освобождающее в том, чтобы любить себя здесь и сейчас», «Лицо богини», «Тебе 54? Это нереально! Прекрасна снаружи и изнутри», «Даже с белыми волосами ты выглядишь невероятно», — высказывались они.

Ранее в сентябре Сальма Хайек снялась в купальнике и порадовала подписчиков. На фото она запечатлена на трамплине в слитном коричневом купальнике с глубоким декольте. На ней также были соломенная шляпа и синие солнечные очки.