54-летняя Сальма Хайек показала декольте в честь нового числа подписчиков

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями в откровенном наряде в честь достижения отметки в 17 миллионов подписчиков в Instagram. Серия снимков появилась на ее странице.

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость запечатлена в зеленом платье с глубоким декольте и вырезами на талии и спине. Ее образ дополнили жемчужные бусы и серьги. Хайек засняли на фоне экзотической природы. В подписи к публикации, которая набрала больше 1,3 миллиона лайков, актриса отметила округлившееся число своих подписчиков в соцсети.

Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись поздравлять ее в комментариях. «Красивая и сексуальная!», «Прелестная мамочка! Поздравляю, ты заслуживаешь еще большего», «Прекрасна в зеленом!», «Боже, невероятная», «Богиня», — писали они.

Ранее в январе фигура Сальмы Хайек на фото в купальнике удивила фанатов. На первых кадрах она позирует в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На третьем снимке актриса демонстрирует стойку на руках, вытянув ноги над поверхностью воды.