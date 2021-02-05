Женщина лишилась рук после укуса домашнего пса

Жительница британского города Плимут, графство Девон, лишилась рук после того, как ее укусил питомец. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Собака укусила 41-летнюю Мишель Эллис (Michelle Ellis), когда та пыталась запереть ее в клетке. Женщина не обратила внимания на крохотную ранку и не стала обращаться к врачу. Вскоре ее самочувствие стало ухудшаться, у нее появились симптомы, напоминающие грипп.

Спустя несколько дней Эллис доставили в больницу в тяжелом состоянии. Из-за инфекции, занесенной в рану, у женщины развился сепсис. Ее губы и нос почернели, ей грозила смерть от полиорганной недостаточности.

Эллис провела в искусственной коме две недели. За это время британке ампутировали кисти обеих рук, пораженные инфекцией. Теперь ее семья пытается собрать в интернете деньги на протезы. Они обойдутся им в 32 тысячи фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей).

В 2018 году сообщалось, что 48-летний житель американского города Вест-Бенд, штат Висконсин, остался без рук и ног из-за бактерий рода Capnocytophaga, которые занесла его собака. Несмотря на это, он отказался с ней расставаться.