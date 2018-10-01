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Потерявший ноги, руки и нос из-за собаки американец отказался с ней расставаться

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Грег Мантейфель

Американец Грег Мантейфель (Greg Manteufel), лишившийся конечностей и носа из-за собачьих бактерий, выписался из больницы и воссоединился с питомцем. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Житель города Вест-Бенд, штат Висконсин, настаивает, что инфекция и ее последствия не отбили у него любовь к собакам. «Не мог дождаться встречи с моим питбулем Элли, когда я выписался», — сказал он. Мантейфель подчеркнул, что шанс лишиться конечностей из-за собаки меньше, чем вероятность «выиграть в лотерею пять раз подряд», и призвал владельцев собак не отказываться от питомцев из-за страха заражения.

Мантейфель обратился в больницу в конце июня, когда его лицо и тело начали «то синеть, то краснеть». 48-летний мужчина думал, что заболел гриппом, однако анализы показали наличие в его крови бактерии Capnocytophaga canimorsus. Обычно ее можно обнаружить во рту собак и кошек. Бактерия может попасть в организм человека через укус, порез или иной близкий контакт с животным.

Инфекция привела к уменьшению кровяного давления в организме мужчины. Из-за плохого кровоснабжения конечностей ткани стали отмирать, началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать его руки, ноги и часть носа, чтобы пациент выжил.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, с 1961 года было всего около 500 случаев заболеваний, вызванных бактерией. Специалист по инфекционным болезням Сильвия Мунос-Прайс (Silvia Munoz-Price) была поражена редкостью случая. «99 процентов людей, у которых есть собаки, никогда не сталкиваются с такой проблемой. Это чистая случайность», — отметила она.

Профессор ветеринарной микробиологии Стивен Коул (Stephen Cole) посоветовал придерживаться элементарных правил гигиены, чтобы избежать заражения: мыть руки после общения с собаками, не позволять им лизать открытые раны и своевременно обрабатывать укусы.

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