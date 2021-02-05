Белорус украл букет роз и был найден по «дорожке» из лепестков

Житель Белоруссии украл букет, состоявший из 101 розы, и был найден благодаря «дорожке» из лепестков. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Tut.by.

Инцидент случился в Борисове. 25-летний парень принес букет в кафе, где праздновали юбилей его родственника, и сделал там предложение своей девушке. После этого они оставили букет у выхода.

Вечером, когда праздник закончился, гости обнаружили, что цветы исчезли. Милиция за два часа нашла вора. Букет забрал 35-летний посетитель бильярдной, которая находится в соседнем помещении. Путь к его дому вычислили по опавшим лепесткам роз. Возбуждено уголовное дело.

В мае 2020 года жителя Полоцка приговорили к трем годам колонии строгого режима за кражу колбасы. 58-летний неоднократно судимый злоумышленник воровал колбасу в одном из магазинов шесть дней подряд. Его вычислили благодаря записям камер видеонаблюдения: вор прятал палки дорогих колбас в чемодане.