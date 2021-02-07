Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

Министерство обороны России показало кадры полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактических учений в Амурской области. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», — говорится в комментарии к ролику с бомбардировщиком из ядерной триады.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) страны до конца 2027 года.