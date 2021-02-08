Зеленский пообещал беспрецедентно отпраздновать 30-летие независимости

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна беспрецедентно отпразднует 30-летие своей независимости. Об этом он заявил на форме «Украина 30». Его слова приводит «Страна.ua».

«В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее [независимости] получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украины беспрецедентным», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский объяснил борьбой за независимость блокировку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — пояснил он.

Украинский лидер также пообещал не дать приватизировать русский язык.