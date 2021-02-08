Иранского военного заподозрили в причастности к убийству физика-ядерщика

Сотрудника вооруженных сил Ирана заподозрили в причастности к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави в эфире телеканала IRIB TV2, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что разведка знала о готовящемся покушении на физика и о том, где это произойдет, но о времени известно не было. Об этом ведомство сообщило соответствующим органам за пять дней до убийства. «Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил», — заявил он.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном.