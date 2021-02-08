Женщина взяла в библиотеке сборник стихов и нашла в нем змею

Жительница американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, взяла в библиотеке книгу и нашла в ней змею. Об этом сообщает портал Yahoo! News.

Профессор Джоуи Нельсен (Joey Nelsen) сообщил в Twitter, что его жена взяла в библиотеке Университета Карнеги — Меллона сборник стихов и нашла внутри запечатанную в пластик мертвую змею. По всей видимости, кто-то использовал рептилию вместо закладки.

«Так вот... странный вопрос: это не ваша змея?» — написал Нельсен в Twitter.

Он призвал всех желающих узнать, как змея оказалась в книге, поделиться его сообщением в надежде, что прошлый читатель увидит его пост.

Представители библиотеки призвали читателей не использовать рептилий в качестве книжных закладок.

Одна пользовательница назвала произошедшее своим новым ночным кошмаром. «Я бы хотела это развидеть», — написала она.

Ранее сообщалось, что сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки в Тамбове обнаружили в одной из книг деньги, спрятанные более 20 лет назад. Тайник был устроен в одной из книг Джона Стейнбека.