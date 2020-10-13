В тамбовской библиотеке нашли устроенный более 20 лет назад тайник с деньгами

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки в Тамбове обнаружили в одной из книг деньги, спрятанные более 20 лет назад. Фотография находки была опубликована в Instagram.

Тайник был устроен в одной из книг Джона Стейнбека. На снимке видны купюры образца 1995 года номиналом 10 тысяч, тысяча и 500 рублей на сумму 19 тысяч рублей.

Сотрудники библиотеки сочли, что читатель забыл о спрятанных деньгах и сдал книгу в библиотеку. «Эта находка вызвала много эмоций и воспоминаний о временах двадцатипятилетней давности», — говорится в посте в Instagram.

В 1995-1997 годах курс доллара составлял от 3,8 до 5,8 тысячи рублей. Таким образом, с учетом инфляции доллара найденная сумма соответствует 370-670 рублям 2020 года. В январе 1998 года в России прошла денежная реформа, после которой 1000 рублей образца 1995 года стали соответствовать одному новому рублю.

В 2018 году сообщалось, что в библиотеке университета Южной Дании нашли книги, датируемые XVI-XVII веками, которые оказались покрыты сильным ядом. Для их переплета использовались фрагменты неизвестных средневековых манускриптов.