Пытавшемуся украсть Великую хартию вольностей британцу дали четыре года тюрьмы

Британцу, который пытался украсть из собора в городе Солсбери экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года, вынесли обвинительный приговор. Ему дали четыре года тюрьмы, сообщается на сайте полиции графства Уилтшир.

«Это было решительное покушение на документ, имеющий огромное историческое значение. Великая хартия вольностей является документом огромной важности для нашей страны и многих других стран, которые разделяют наши демократические традиции», — заявил в ходе заседания судья Ричард Паркс.

В октябре 2018 года Марк Ройден включил в соборе пожарную сигнализацию. Затем он вбежал в церковь и попытался молотком разбить стеклянную витрину, за которой лежал раритетный документ. Злоумышленника быстро схватили, хартия при этом не пострадала. Сам Ройден объяснил свой поступок тем, что засомневался в ее подлинности.

Солсберийская копия хартии вольностей — один из четырех сохранившихся экземпляров документа. В нем регламентирован ряд юридических прав свободного населения Англии. Хартия состоит из 63 пунктов, касающихся налогов, сборов повинностей, суда, церкви, городов, купцов, наследства и опеки.

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