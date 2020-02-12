Грузчики случайно разбили уникальный рояль известной пианистки

Грузчики в Германии случайно разбили принадлежавший канадской пианистке уникальный рояль стоимостью 194 тысячи долларов (12,2 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Известная пианистка Ангела Хьюитт (Angela Hewitt) 17 лет играла на единственном в мире фортепиано Fazioli F247 с четырьмя педалями. Она использовала инструмент почти для всех своих записей.

В начале февраля Хьюитт только закончила запись вариаций Бетховена в Берлине, как в студию вошли грузчики и сообщили, что случайно уронили ее рояль ручной работы. Пианистка пребывала в таком шоке, что десять дней не могла сообщить кому-либо эту новость.

В компании Fazioli ей сказали, что инструмент не подлежит восстановлению. Вопрос с выплатой страховки до сих пор не решен.

Хьюитт очень любила свой инструмент и до сих пор не может поверить в произошедшее. «Надеюсь, моему фортепиано будет хорошо в раю для фортепиано», — написала она. Она планирует выбрать новый инструмент от компании Fazioli в ближайшие несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в австралийском Мельбурне неизвестные похитили 111-летнюю скрипку ручной работы и другие дорогие инструменты у учительницы музыки. Воры проникли в дом преподавательницы музыки и украли музыкальные инструменты на сумму 100 тысяч австралийских долларов (4,2 миллиона рублей).

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