У спящей учительницы музыки похитили столетнюю скрипку ручной работы

В австралийском Мельбурне неизвестные похитили 111-летнюю скрипку ручной работы и другие дорогие инструменты у учительницы музыки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Воры проникли в дом преподавательницы музыки Дженни Окклшоу (Jenny Occleshaw) в ночь на 7 января. Они украли музыкальные инструменты на сумму 100 тысяч австралийских долларов (4,2 миллиона рублей). В их числе — редкая скрипка, созданная вручную в 1908 году, на которой Окклшоу играла каждый день. Этот инструмент стоит 70 тысяч австралийских долларов (2,9 миллиона рублей).

Кроме того, похитители забрали другие ценные скрипки и футляр для одной из них, альты, смычки и виолончель. Дешевые инструменты для начинающих студентов остались нетронутыми. Полиция считает, что налет был целенаправленным, и похитители знали, что искали.

У Окклшоу есть страховка на дом и имущество, но 111-летняя скрипка не была застрахована. Австралийка пояснила, что работает не на полную ставку и не могла позволить себе столь высокие страховые платежи.

Учительница уведомила об ограблении все музыкальные магазины в Мельбурне и некоторые — в Сиднее. У нее остались документы на скрипку, и она считает, что без них грабителям будет очень сложно продать ее. За границей австралийская скрипка не будет иметь такой ценности.

По словам Окклшоу, круг музыкантов в Мельбурне узок, и она не может представить, чтобы кто-либо из них пошел на кражу. «Если вы скрипач, ваша скрипка — продолжение вас, ваша жизненная основа. Ее потеря равносильна потере конечности», — сказала учительница.

Очевидцы сообщили полицейским, что в момент совершения преступления видели, как мужчина в шляпе уезжает на автомобиле серебристого цвета.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, скрипач Стивен Моррис (Stephen Morris) оставил 310-летний инструмент стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей) в электричке, отправлявшейся из столицы в Орпингтон. Моррис должен был играть на ней лидирующую партию в Королевском филармоническом оркестре на двух концертах Андреа Бочелли и обратился к общественности с просьбой вернуть скрипку.

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