Музыкант забыл в электричке бесценную антикварную скрипку

В Лондоне, Великобритания, музыкант забыл антикварную бесценную скрипку в электричке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 22 октября, скрипач Стивен Моррис (Stephen Morris) оставил 310-летний инструмент стоимостью 250 тысяч фунтов (20,5 миллиона рублей) в составе, отправлявшемся из столицы в Орпингтон. Инструмент был в белом чехле. Музыкант обратился в бюро находок. В транспортной полиции ему сообщили, что собираются отсматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, выходил ли кто-нибудь со скрипкой из вагона.

Моррис обратился к общественности с просьбой вернуть скрипку. Он должен был играть на ней лидирующую партию в Королевском Филармоническом Оркестре на двух концертах Андреа Бочелли. В итоге для выступления ему пришлось одолжить инструмент жены Сары Секстон (Sarah Sexton).

Музыкант назвал скрипку работы мастера Дэвида Тэхлера «частицей истории» и сравнил ее потерю с утратой конечности. Моррис подчеркнул, что скрипка, которую он купил в 2003 году, — его средство к существованию, даже если отбросить ее стоимость. Музыкант рассказал, что был одним из немногих ее владельцев, которые играли на ней, и планировал когда-нибудь передать ее другому скрипачу.

Ранее, в июле, сообщалось, что в американском городе Сомервилл, штат Массачусетс, ломбард заплатил всего 50 долларов за редкую скрипку. По оценке специалистов, стоимость музыкального инструмента, изготовленного в 1759 году итальянским скрипичным мастером Фердинандо Гальяно (Ferdinando Gagliano), в 50 раз выше.

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