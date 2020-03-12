Любознательный пальмовый вор украл у ученых дорогую камеру

Рак-отшельник на Острове Рождества украл тепловизионную камеру за четыре тысячи австралийских долларов (296 тысяч рублей) у ученого. Об этом сообщает издание News Week.

Кандидат в доктора наук из Университета Западного Сиднея Аннабель Доррестайн (Annabel Dorrestein) изучала летучих лисиц, также известных как крыланы, на Острове Рождества, расположенном в 1,5 тысячи километров к северо-западу от Австралии. Ей постоянно мешали любознательные пальмовые воры — крупнейшие сухопутные ракообразные, которые пытались украсть ее оборудование.

«Они беспокоили меня с самого начала. Они таскали дорогие камеры, я догоняла их и отбирала оборудование», — рассказала Доррестайн.

Исследовательница установила тепловизионную камеру на штативе, чтобы записать видео с летающими лисицами на дереве манго. Когда она вернулась, камеры нигде не было видно. «Штатив был перевернут. Мы обнаружили следы когтей там, где камера была присоединена к проводу, соединяющему ее с батареей. Провод был искорежен», — рассказала Доррестайн.

Пальмовый вор оторвал тепловизионную камеру и утащил ее в лес. «Мы искали часами в каждом укромном уголке и каждой трещине. Мы нашли множество больших крабов, которые прятались везде, но ни у одного из них не было моей камеры», — сообщила австралийка.

Начальник рейнджеров национального парка Острова Рождества Роб Мюллер (Rob Muller) рассказал, что раки-отшельники известны своим любопытством и привычкой убегать вместе с украденными у человека вещами. «Если они находят то, что вызывает у них любопытство, они хотят утащить это. Я много раз терял ботинки и вещи, лежавшие возле моей двери, и находил их довольно далеко», — рассказал Мюллер.

Пальмовые воры или Birgus Latro — крупнейшие сухопутные беспозвоночные в мире. Они достигают метра в размахе клешней и могут весить до пяти килограммов. Они обитают на нескольких островах на юго-западе Тихого и Индийского океанов, могут жить до 80 лет и известны своей способностью вскрывать кокосы своими массивными клешнями.

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