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Краб сразился с двумя угрями и отстоял свой обед

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Видео: NOAA Office of Ocean Exploration and Research

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало видео, на котором запечатлено, как два угря сражаются с крабом за еду. Ролик появился на странице ведомства в Facebook.

Видео было снято 3 сентября, однако появилось в сети только 22 октября. На кадрах видно, как краб поедает мертвую рыбу, а два угря пытаются отнять у него добычу. В итоге ракообразному удается отстоять свой обед.

«Когда ты не хочешь делиться своим завтраком... В глубинах океана не так много еды, так что конкуренция за нее бывает жестокой», — гласит подпись к ролику.

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