Краб сразился на ножах с бразильцем и проиграл

Daniel Souza / Facebook

Житель Бразилии снял схватку с крабом на ножах. Видео противостояния он выложил на своей странице в Facebook.

На ролике краб ползает по раковине, держа в одной клешне ножик. Оператор также направляет на него лезвие ножа. В раковине лежит фрагмент одной из ножек членистоногого, но неизвестно, принадлежала ли она этому крабу или его сородичу. В финале видео краб все же сдается: выбрасывает нож и поднимает клешни.

За несколько дней видео набрало 447 тысяч перепостов. Комментаторы отметили, что после такого сражения краба стоило отпустить, однако неизвестно, сделал ли это оператор.

В январе 2016 года сообщалось о том, что в одном из ресторанов обнаружили краба с ножом. Это вызвало шквал шуток о высоком уровне преступности в регионе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!