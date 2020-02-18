Потерянная 63 года назад сумка помогла детям заглянуть в прошлое покойной матери

Сотрудник средней школы North Canton в американском штате Огайо нашел потерянную ученицей в 1957 году сумку. Об этом сообщает аккаунт школы в Facebook.

Завхоз Чез Пайл (Chas Pyle) ремонтировал плинтус возле школьных шкафчиков и нашел упавшую за один из них сумочку. Руководство школы установило, что 63 года назад ее потеряла Патти Рамфола (Patti Rumfola). Хозяйка сумочки скончалась в 2013 году. Представители учебного заведения связались с детьми покойной и передали им находку.

«На семейном мероприятии пять детей Патти открыли сумочку и смогли заглянуть в жизнь матери, когда она была подростком», — сообщило руководство школы в Facebook. Внутри оказались расческа, немного косметики, библиотечная карточка, членские карточки молодежного отделения Американского красного креста и Юношеской христианской организации. Там же были черно-белые фотографии друзей, членов семьи и собаки. В кошельке оказалось всего 26 центов.

Рамфола выпустилась из старшей школы в 1960 году. Она много лет работала учителем.

Ранее сообщалось, что в школе американского штата Иллинойс нашли 15 кошельков, которые, предположительно, украли 75 лет назад. Скорее всего, сложивший их в тайник вор забрал только деньги, оставив документы, фотографии и прочие личные вещи владельцев.

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