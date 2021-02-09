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Женщину-лейтенанта уличили в съемке пошлых видео с моряком на атомной подлодке

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Фото: David Moir / Reuters

Женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании эротических видеороликов со своим бойфрендом-моряком на сверхсекретной атомной подводной лодке. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летняя Клэр Дженкинс, известная в платной соцсети OnlyFans как Калли Тейлор, сняла несколько пошлых видео на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн, расположенном в 40 километрах от шотландского города Глазго. Оказалось, она регулярно публиковала откровенные кадры со своим возлюбленным — ведущим моряком Лиамом Доддингтоном, который также служит на базе Клайд.

В профиле на OnlyFans, где размещены откровенные фотографии Дженкинс, она призывает людей платить ей, чтобы она воплощала их сексуальные желания. Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после разговора Дженкинс с руководством.

Начальство военно-морской базы ведет расследование. Они допускают версию, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты. «Командиры не могут в это поверить, — утверждает источник Королевского военно-морского флота. — Возможно, была угроза безопасности». Отмечается, что Дженкинс прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу.

Ранее сообщалось, что в США бывшая евангелическая проповедница ушла из церкви и стала сниматься в порно. Женщина завела аккаунт на сайте OnlyFans и стала продавать эротические фото и видео со своим участием.

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