Самую красивую женщину в мире заметили в наряде российского дизайнера

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, заметили в наряде российского дизайнера. Фотографии публикует Daily Mail.

24-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в наряде российского бренда Ushatava. Папарацци запечатлели ее ярко-розовом лонгсливе и мешковатом костюме в полоску, состоящем из прямых брюк и пиджака. Так, например, стоимость блейзера составляет 8900 рублей, на данный момент он распродан.

Белла Хадид Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Наряд модели дополнили шапка и шарф черного цвета, а также несколько украшений: кольца, часы, серьги и подвеска. В качестве обуви она выбрала грубые ботинки в тон одежды. Манекенщица также надела защитную маску и прямоугольные солнечные очки.

Ранее в феврале фигура Беллы Хадид на видео в бикини взволновала фанатов. На размещенном коротком ролике она позирует на фоне океана и пальмы в синем бикини и расстегнутой рубашке с цветочным принтом. Ее засняли в полный рост с распущенными волосами.