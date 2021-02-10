Украинский продюсер Bejenec запустил собственный лейбл

Украинский продюсер Даниил Сеничкин, выступающий под псевдонимом Bejenec, запустил собственный лейбл & the refugees. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В новом проекте музыкант сфокусируется на вокальных композициях, сохраняя свой фирменный стиль и намеки на рейверский бэкграунд. В рамках лейбла выйдет коллаборация с группой «Увула», которая будет представлять из себя историю о любви. Кроме того, Bejeneс представит EP из двух треков Ivan Vasyliev, где продюсер впервые выступит в качестве вокалиста. Релиз появится на всех музыкальных платформах 11 февраля.

Даннил Сеничкин неоднократно выступал на киевском Brave! Factory, входил в число резидентов харьковской формации «Культура Звука» и появлялся на дебютном релизе лейбла System 108. Его первый EP Ruslan Tislenko получил положительные отзывы от таких именитых музыкантов, как Secretsundaze, и вызвал среди украинских и зарубежных медиа волну интереса к молодому продюсеру.