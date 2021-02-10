Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

Огрехи с зарплатами бюджетников в России необходимо зачистить. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Еще президент считает, что бюджетникам нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно. «Оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Огрехи с зарплатами бюджетников нужно зачистить», — сказал он.

Президент указал, что зарплата работников бюджетного сектора может отличаться от региона к региону, и это нормально. Одновременно он отметил, что что бывают ситуации, когда отличается базовая ставка в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице».

Ранее в среду, 10 февраля, Путин раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах были соблюдены формальные требования, установленные государственными указами. Президент напомнил, что в 2017 году правительство представило отчет о выполнении «майского» указа о повышении зарплат бюджетников, и таким же образом должен строить свою политику нынешний состав кабмина.