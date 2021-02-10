Раскрыты причины раздевания политиков при вакцинации на фото для соцсетей

Эксперты раскрыли причины раздевания политиков со всего мира на фото, сделанных во время вакцинации от COVID-19. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По предположению специалистов в области брендинга и маркетинга, мужчины начали размещать такие кадры, чтобы «повысить свой общественный авторитет» и привлечь внимание общественности. Так, 52-летний премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Kyriakos Mitsotakis) стал одним из первых, кто сфотографировался в расстегнутой рубашке во время процедуры в афинской больнице.

Вслед за ним лидеры со всей Европы начали делать аналогичные кадры для соцсетей. В их числе оказались бывший офицер британской армии, член парламента Джонни Мерсер (Johnny Mercer), и министр здравоохранения Франции Оливье Веран (Olivier Veran), которые также попозировали, расстегнув рубашку.

«Это уловка, которая использовалась в мире знаменитостей для повышения интереса и популярности у публики. Теперь политики пользуются такими же методами, чтобы показать, что в их жизни есть нечто большее, чем их деятельность и деловые костюмы», — высказался специалист Ник Эде (Nick Ede) на тему постов, ставших вирусными в сети.

В свою очередь генеральный директор PR-агентства 10 Yeti Энди Барр (Andy Barr) объяснил, что такой метод может подойти не для каждого политика. «Несмотря на то что основная идея справедливо заключается в том, чтобы побудить больше людей пройти вакцинацию, есть также ощущение некоторого тщеславия со стороны деятелей, которые решили раздеться и показать свои тела для рекламного кадра», — добавил он.

В январе внешний вид Камалы Харрис на новой обложке Vogue вызвал споры в сети. На первом снимке она запечатлена в полный рост в темном пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на втором — позирует в официальном образе, который состоит из голубого брючного костюма и белой блузки. «Команда Vogue (...) сочла, что неформальное фото отражает подлинную натуру избранного вице-президента Харрис. Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировали представители издания.