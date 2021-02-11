В быстрый рост экономики Европы не поверили

Еврокомиссия (ЕК) понизила оценку роста ВВП еврозоны на текущий год до 3,8 процента с 4,2 процента. Об этом говорится в отчете ЕК.

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Еврокомиссия отказалась верить в быстрый рост экономики, потому что пандемия усилила влияние на регион. В 2021 году ВВП увеличится на 3,8 процента, считают в ЕК (по прошлому прогнозу — на три). Ожидается, что инфляция в зоне евро ускорится до 1,4 процента в 2021 году (с 0,3 процента в 2020 году), а в 2021 году замедлится до 1,3 процента. Экономика еврозоны рухнула на 6,8 процента в прошлом году.

ЕК улучшила прогноз роста мировой экономики с 4,7 до 5,2 процента в 2021. Также Ерокомиссия повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent. Она прогнозируется на уровне 54,7 доллара за баррель в 2021 году и 52,4 доллара за баррель в 2022 году. Ранее ЕК ожидала цену в 44,6 доллара в текущем году и 46,4 доллара в 2022 году.

Слишком медленные темпы вакцинации в Европе грозят ей потерями и даже провалом в экономике. К такому выводу ранее пришли эксперты международной страховой компании Euler Hermes. Промедление может привести к дополнительным расходами на 90 миллиардов евро только в 2021 году. Это сравнимо с потерей двух процентных пунктов в росте ВВП. Стоимость закупки вакцины в четыре раза ниже этой цифры.

Ранее Bloomberg писал, что европейская экономика отстает от США и Китая по темпам восстановления от кризиса. Причиной эксперты называли введение повторных локдаунов в ряде стран и слишком поздно начатую вакцинацию.