Американская певица Кэти Перри призналась во лжи насчет своих волос и показала настоящую внешность. Об этом сообщает Mirror.

В своем Instagram-аккаунте 36-летняя звезда разместила серию фото со съемок вечернего телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live). Она была одета в цветное платье длины макси с разрезом до бедра и вырезами по бокам на талии и черные босоножки на каблуке с открытым носом. На ней были надеты массивные серьги, колье и кольцо на левой руке.

Материалы по теме Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты

Перри запечатлели с длинными черными волосами. Однако, спустя некоторое время, певица показала в своих Instagram-сторис процесс удаления этих локонов. «Все это подделка», — подписала она фотографию. После этого знаменитость опубликовала снимок своих натуральных коротких светлых волос.

Ранее в феврале эксперты раскрыли имена знаменитостей с накладными волосами. В качестве первого примера эксперты привели предпринимательницу Кайли Дженнер, которая любит экспериментировать со своей внешностью. Отмечается, что в марте 2020-го она опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер окрашивает корни ее светлых волос. При этом на кадрах было видно, что натуральные пряди 23-летней звезды на самом деле жидкие и короткие, в отличие от тех, что запечатлены на фотографиях.