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Россиянка выпала из окна и пробила лобовое стекло автомобиля

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ленинградской области женщина выпала из окна жилого дома и упала на автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, ЧП произошло 10 февраля в городе Мурино. Предположительно, россиянка упала с 13 этажа. При приземлении она пробила лобовое стекло машины.

Иные обстоятельства смерти выясняются.

Вечером 4 февраля во дворе многоэтажного дома в Советском районе Воронежа студент местного колледжа выпал из окна и упал на коляску с младенцем внутри. Мужчина и пятимесячный ребенок погибли. После трагедии мать ребенка оказалась в шоковом состоянии, ей пришлось ставить успокоительные уколы. Позднее соседи рассказали, что погибший жил на 9 этаже, был одиноким и тихим. Иногда его видели с девушкой. Также очевидцы рассказали, что в день трагедии мужчина вел себя неадекватно. Днем 4 февраля он кричал, высунувшись из окна: «Забери мое сердце, забери мою душу».

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