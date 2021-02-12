США осудили запрет «Би-би-си» в Китае

Соединенные Штаты осуждают решение Китая о запрете на вещание британского телеканала «Би-би-си». Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга, видео которого опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Прайс назвал информационное пространство в Китае «самым контролируемым и наименее свободным во всем мире» и призвал китайские власти предоставить своему населению полный доступ к Интернету и СМИ. «Вызывает тревогу то, что по мере того, как Китай ограничивает свободу деятельности СМИ и интернет-платформ у себя в стране, его руководство использует свободные и открытые условия работы средств массовой информации за рубежом для распространения дезинформации», — заявил представитель Госдепа.

Китайский регулятор принял решение о запрете вещания британского телеканала «Би-би-си» в ночь на пятницу. В заявлении, распространенном китайскими властями, говорится, что телеканал нарушил политику телерадиовещания, поскольку его репортажи не были правдивыми и беспристрастными, а также «подрывали национальные интересы и этническую солидарность».

До этого китайское правительство не раз выступало с критикой репортаже «Би-би-си», посвященных борьбе с пандемией COVID-19 в Китае и нарушениям прав человека в Синьцзяне, где проживают преимущественно проживают мусульмане-уйгуры. Кроме того, неделей ранее британский регулятор Ofcom аннулировал лицензию на вещание китайского государственного телеканала CGTN на территории Великобритании.