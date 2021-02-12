Цены на минтай в России упали до минимума за несколько лет

Оптовая цена на минтай в России упала до минимальных за несколько лет значений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы». В начале февраля килограмм рыбы на Дальнем Востоке стоил 65 рублей, притом что в феврале 2020-го рыба продавалась за 102 рубля, то есть цены вернулись на уровень 2017 года.

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Причиной обрушения цен стал запрет Китая на ввоз минтая (на его долю приходится около 70 процентов российского рыбного экспорта). Председатель Рыбного союза Александр Панин указал, что сейчас товар у рыбаков покупают по 65 рублей за килограмм, на Дальнем Востоке — по 80-85 рублей за килограмм. По словам Панина, на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок.

Как пишет газета «Коммерсантъ», поставки рыбы в настоящий момент приостановились: работающие с рыбопромышленниками трейдеры отказываются от сделок, ожидая дальнейшего снижения цен. Дефицит продукции уже заметили крупные дистрибьюторы и переработчики в Центральной России, в частности «Русская рыбная компания» и «Мореодор». Но комментарии по поводу сложившейся ситуации в компаниях давать не стали. В Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) также подтвердили, что поставки минтая в Центральную Россию практически не ведутся.

Если Китай не откроет порты, цены и дальше будут снижаться. «Если Китай не откроется в феврале, стоимость минтая рухнет до 40 рублей за килограмм, и у рыбаков не будет иного выхода, кроме как поставлять улов по этим ценам», — предупреждал один из участников совещания у заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, которое прошло 10 февраля.

Китай закрыл рынок для российской рыбы в декабре 2020-го. Ситуация связана с обнаружением у грузчиков коронавируса. После этого власти решили создать новые схемы выгрузки, чтобы оптимизировать процесс дезинфекции грузов. Представители отрасли говорили, что российские рыбные компании могут оказаться в безвыходной ситуации. В январе в Охотском море открылся сезон добычи минтая, и в первые три месяца, по прогнозам, вылов составит 1,2 миллиона тонн. На внутренний рынок пойдет только 280 тысяч тонн, а все остальное надо продать за рубеж. Мощностей для хранения или переработки такого количества рыбы в России нет.