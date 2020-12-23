Китай создал России проблемы из-за рыбы

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила главам Росрыболовства и Россельхознадзора Илье Шестакову и Сергею Данкверту начать переговоры с китайской стороной, чтобы открыть рынок для российской рыбы, сообщает «Интерфакс».

Проблемы возникли из-за того, что Китай закрыл последний порт, куда ввозилась рыба из России. До этого такие же меры были приняты в отношении порта Циндао. Ситуация связана с обнаружением у грузчиков коронавируса. После этого власти решили создать новые схемы выгрузки, чтобы оптимизировать процесс дезинфекции грузов.

Представители отрасли утверждают, что российские рыбные компании могут оказаться в безвыходной ситуации. В январе в Охотском море открывается сезон добычи минтая, и в первые три месяца, по прогнозам, вылов составит 1,2 миллиона тонн.

На внутренний рынок пойдет только 280 тысяч тонн, а все остальное надо продать за рубеж. Мощностей для хранения или переработки такого количества рыбы в России нет. На Китай в 2019 году пришелся 61 процент экспорта российской рыбы, это 1,09 миллиона тонн. В денежном выражении объем составлял 3,27 миллиарда долларов.

Шестаков и Данкверт должны заняться скорейшим открытием китайских портов для российской рыбы, а также довести до российских компаний все требования китайской стороны.

Ранее сообщалось, что российские угольные компании решили воспользоваться конфликтом Китая и Австралии и увеличить поставки топлива в десятки раз.