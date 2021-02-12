За время пандемии в России на треть выросло число обращений к психиатрам

За время пандемии в России на треть выросло число первичных обращений психиатрам и госпитализаций в психиатрические и психотерапевтические учреждения. Об этом рассказал заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека имени Бехтеревой Александр Чомский, сообщает «Росбалт».

В начале эпидемии наблюдался рост случаев тревожных расстройств и панических атак, которые возникали из-за изменения привычной жизни и чувства неопределенности. Во время второй волны осенью у людей чаще диагностировали депрессию. Сейчас наблюдается тенденция к ипохондрии, отметила руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева.

Заведующий Городским психотерапевтическим центром в Петербурге Алексей Демьяненко сказал, что многие психологические проблемы связаны с финансовыми проблемами, с долгой изоляций людей в одной квартире, с онлайн-работой и онлайн-учебой.

Он уточнил, что на фоне эпидемии общество разделилось на две группы. В первую попали те, кто столкнулся с коронавирусом, потерял близких людей и поэтому серьезно и тревожно относятся к ситуации. Во второй оказались те, кого инфекция не затронула. У этих людей сформировались механизмы психологической защиты, например, в виде отрицания и вытеснения. «Эта поляризация в обществе может вылиться в еще более высокое напряжение», — добавил Демьяненко.

По данным специалистов Оксфордского университета, психические расстройства выявляют у каждого пятого переболевшего инфекцией. В некоторых случаях проблемы с психикой диагностируются впервые.