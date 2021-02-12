Выступавшую за права женщин активистку выпустили из тюрьмы в Саудовской Аравии

Выступавшую за права женщин активистку Луджайн аль-Хатлуль (Loujain al-Hathloul) выпустили из тюрьмы в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Правозащитница была освобождена в среду, 10 февраля. Издание сообщает, что аль-Хатлуль запрещено общаться со СМИ и покидать Саудовскую Аравию. Семья аль-Хатлуль сообщила, что активистка планирует оспорить наложенные на нее ограничения. «Мы хотим добиться настоящей справедливости. Чтобы Луджайн была полностью, безоговорочно свободна», — заявила ее сестра Лина.

Кроме того, аль-Хатлуль хочет привлечь к ответственности тех, кто пытал ее в тюрьме, в частности бывшего советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

Активистку приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения в конце прошлого года по обвинению в «попытках дестабилизировать королевство». До этого аль-Хатлуль активно выступала за предоставление женщинам права водить автомобиль. Ее задержали в мае 2018-го, за несколько месяцев до того, как в Саудовской Аравии женщинам все же разрешили садиться за руль. Несмотря на принятие закона, ни аль-Хатлуль, ни других активисток не освободили. Они неоднократно сообщали о пытках в тюрьме.