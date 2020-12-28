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Выступавшую за права женщин активистку посадили в тюрьму в Саудовской Аравии

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Луджайн аль-Хатлуль
Луджайн аль-Хатлуль
Фото: Marieke Wijntjes / Reuters

Выступавшую за права женщин активистку Луджайн аль-Хатлуль (Loujain al-Hathloul) посадили в тюрьму в Саудовской Аравии. Ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения, пишет Reuters.

Женщину признали виновной в «попытках дестабилизировать королевство». «Ее обвиняют в связях со странами, недружественными королевству, а также в предоставлении им секретной информации», — отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Суд учтет, что женщина уже отсидела срок в 2 года и 10 месяцев. Это время она провела в тюрьме после ареста. 31-летнюю активистку задержали после многочисленных протестных акций, где она выступала за предоставление женщинам права водить автомобиль.

Решение суда принято, несмотря на давление со стороны международных правозащитных организаций, отмечает Reuters. Они неоднократно требовали освободить аль-Хатлуль и других арестованных активисток, однако Эр-Рияд не реагировал на просьбы. Эксперты ООН также назвали обвинения надуманными и призвали немедленно освободить женщин.

Активистку арестовали в мае 2018-го, за несколько месяцев до того, как в Саудовской Аравии женщинам все же разрешили садиться за руль. Несмотря на принятие закона, ни аль-Хатлуль, ни других активисток не освободили. Они неоднократно сообщали о пытках в тюрьме.

Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин. Из-за этого семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу.

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