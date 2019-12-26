В Саудовской Аравии запретили браки с детьми

Министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки до 18 лет. Об этом сообщила Saudi Gazette еще 23 декабря, но российские СМИ обратили на это внимание только 26-го числа.

Министр Валид ас-Самаани разослал уведомление о запрете во все суды. Теперь для вступления в брак в возрасте младше 18 лет потребуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему.»

Как сообщает РИА Новости, в январе текущего года в королевстве запретили вступать в брак детям младше 15 лет. До этого минимальный брачный возраст не был прописан в законах страны.

В начале декабря Саудовская Аравия сменила Японию на посту председателя G20. Приоритетами государства его представители назвали борьбу с изменениями климата и защиту прав женщин.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи. Эти меры — часть программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.

В декабре того же года саудовские власти были обвинены в пытках в отношении женщин, занимавшихся политической деятельностью. Организация Amnesty International рассказала, что женщин сексуально домогались, избивали и пытали электрическим током.

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