В Саудовской Аравии не нашли неравенства полов

Центр общественного мнения Саудовской Аравии провел социологический опрос и пришел к выводу, что в стране отсутствует гендерная дискриминация. Об этом сообщает Business Insider.

Частная компания, регулярно проводящая опросы по заказу властей королевства, исследовала вопросы ненависти, дискриминации и расизма. Сообщается, что в основном опрашивали мужчин.

Итоги работы стали известны 28 апреля. «Результаты опроса подтвердили отсутствие любой формы половой дискриминации в саудовском обществе», — цитирует издание арабских социологов.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141 месте из 149 стран по уровню равенства полов. Саудовским женщинам запрещено работать и путешествовать без разрешения мужчин.

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машины и посещать футбольные матчи. Эти меры — часть программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.

В декабре того же года саудовские власти были обвинены в пытках по отношению к женщинам, занимавшимся политическим активизмом. Организация Amnesty International рассказала, что женщин сексуально домогались, избивали и пытали электрическим током.

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