Саудовская Аравия сделает шаг к признанию женщины человеком

Власти Саудовской Аравии собираются позволить женщинам выезжать за рубеж без разрешения родственника-мужчины. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу источники сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в королевстве собираются положить конец законам, которые запрещают мужчинам младше 21 года и женщинам любого возраста покидать границы страны без официального позволения специально назначенного опекуна из числа родственников мужского пола.

Журнал Insider рассказал, что в стране существует государственное приложение для смартфонов под названием Abscher, которое помогает опекунам контролировать женщин. Несмотря на протесты правозащитников и обвинения в «содействии гендерному апартеиду», ни Apple, ни Google не убрали его из своих магазинов.

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Согласно существующим законам, во власти опекуна находятся такие свободы каждой саудовской женщины, как женитьба, выход на работу, трата денег и даже простые прогулки вне территории дома. В основном эти нормы останутся нетронутыми, но запрет на путешествия без разрешения будет снят «по инициативе верховной власти», сообщил источник WSJ.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи. Эти меры — часть программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.

В декабре того же года саудовские власти были обвинены в пытках в отношении женщин, занимавшихся политической деятельностью. Организация Amnesty International рассказала, что женщин сексуально домогались, избивали и пытали электрическим током.

Право на свободу передвижения и выбора места жительства относится к одному из основных личных прав человека. Оно включено во Всеобщую декларацию прав человека, которую Генассамблея ООН приняла в 1948 году.

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