Рэперша Ники Минаж отменила выступление в Саудовской Аравии во имя равноправия

Американская рэперша Ники Минаж отменила свое выступление на музыкальном фестивале Jeddah World Fest в Саудовской Аравии ради демонстрации поддержки движения, борющегося за права женщин, ЛГБТ-сообщества и свободу выражения мнений. Об этом сообщает Associated Press.

«После тщательного обдумывания я решила отменить концерт на Jeddah World Fest. Хотя я хочу не больше, чем просто выступить перед моими фанатами в Саудовской Аравии, после более глубокого анализа ситуации я пришла к выводу, как для меня важно продемонстрировать поддержку прав женщин, ЛГБТ-сообщества и свободу выражения мнений», — сказала певица.

Выступление Минаж должно было состояться 18 июля.

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Ранее в июне британская певица и актриса Джоселин Стокер, известная под псевдонимом Джосс Стоун, поделилась своими впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию и опубликовала фото в никабе — мусульманском женском головном уборе. «Женщины здесь сильные и пользующиеся правом своей свободы. Они носят что хотят и делают что хотят», — заявила артистка, за что была жестко раскритикована пользователями сети.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов. Саудовским женщинам запрещено работать наравне с мужчинами и путешествовать без их разрешения.

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