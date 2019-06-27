На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку

Британская певица и актриса Джоселин Стокер, известная под псевдонимом Джосс Стоун (Joss Stone), столкнулась с критикой со стороны подписчиков в Instagram после того, как опубликовала фото в розовом никабе — мусульманском женском головном уборе.

В подписи к публикации девушка поделилась впечатлениями от посещения Саудовской Аравии. «Женщины здесь сильные и пользующиеся правом своей свободы. Они носят что хотят и делают что хотят», — пояснила она. Стокер добавила, что местные мужчины радуются прогрессу в достижении гендерного равенства.

Певица также призналась, что надевать никаб было необязательно, но ей этот предмет одежды понравился, и она все равно его носила. Некоторые пользователи порадовались за Стокер и похвалили ее за вдохновляющий рассказ.

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Однако большинство юзеров остались недовольны словами артистки. «Никаб — это не символ свободной и сильной женщины, это символ угнетения. Неправильно представлять его как символ красоты и силы», — написал Aztecone74. «Я бразильянка, а моя мама из Ливана. У моей бабушки обрезали гениталии. Когда я смотрю на никаб, я вижу еще один способ подчинить себе женщин», — выразила свое мнение Talissabedran.

В апреле центр общественного мнения Саудовской Аравии провел социологический опрос и пришел к выводу, что в стране отсутствует гендерная дискриминация. При этом, по оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов. Саудовским женщинам запрещено работать наравне с мужчинами и путешествовать без их разрешения.

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