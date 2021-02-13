Названы два вероятных сценария пандемии коронавируса в 2021 году

Пандемия коронавируса в 2021 году может как закончиться, так продолжиться, заявил главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко. Его слова передает «Московский комсомолец».

Он считает, если пандемия завершится, то будут проводиться активные анализы психологической и физической реабилитации после коронавируса, а также изучение эффектов вакцинации. Вечорко также заметил, что если пандемия продолжится, то популярными станут исследования эффективности вакцин, а также продолжится активная работа над усовершенствованием диагностики заболевания. Например, работа по улучшению системы тестирования, а также рентгенов и КТ.

Врач также допустил, что вакцинация может происходить разными препаратами в зависимости от появления новых штаммов коронавируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается не раньше осени, однако он будет не таким резким, как в аналогичный период прошлого года.