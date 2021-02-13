В США рассказали о «серьезных проблемах» из-за ВМФ России

Возрождение атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России представляет собой «серьезную проблему» для США и их союзников, передает The Diplomat.

Согласно американскому изданию, после распада СССР количество и качество атомных субмарин в составе ВМФ России стало уменьшаться, однако данная тенденция завершилась в 2000 году. «После резкого спада в 1990-х годах расходы на оборону увеличились с 2000 года, после прихода к власти Владимира Путина и резкого роста цен на нефть», — говорится в публикации.

В частности, согласно изданию, «оборонный бюджет [России] достиг пика в 90 миллиардов долларов в 2015 году и стабилизировался на уровне 65 миллиардов в 2019 году».

В публикации утверждается, что Россия сокращает сроки изготовления современных АПЛ, для производства которых, в частности, использует самые инновационные разработки, работы над которыми были начаты еще в последние годы существования Советского Союза. «Современная российская военная техника является более современной и технологически более совершенной, чем она была в 1990-е и 2000-е годы», — пишет издание.

Среди новейших АПЛ в публикации отмечаются субмарины проектов 885 («Ясень») и 955 («Борей»), оснащенные современным ракетным вооружением. В частности, первые получают крылатые ракеты «Калибр», вторые — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Р-30 «Булава-30». Также издание напоминает, что АПЛ специального назначения «Хабаровск» (проекта 09851) и «Белгород» (проекта 09852) станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

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The Diplomat заключает, что по ряду направлений ВМФ России остается на одном уровне или опережает западных соперников. «Важно отметить, что, несмотря на эти позитивные события и достижения, России не хватает возможности проецировать силу в глобальном масштабе и она остается далеко позади США в противолодочной войне, надводных кораблях, транспортных самолетах и ​​автоматизированных системах управления», — пишет издание.

В феврале гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов назвал фрегат «Адмирал Шапошников» проекта 22350 самым необычным кораблем, который за последние годы построила возглавляемая им компания.

В январе газета «Военно-промышленный курьер» написала, что в настоящее время, если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой, очевидно — по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям» ВМФ России «опустился до уровня примерно Южной Кореи».