Норки в Польше оказались способны передавать коронавирус людям

Коронавирус, выявленный у норок в Польше, способен передаваться людям, а также наоборот. Об этом говорится на сайте Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Коронавирус был выявлен на ферме в Картуском районе несколько месяцев назад. Также оказалось, что не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

В ноябре прошлого года в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространялась на людей и способствовала ослаблению способности к образованию антител.

Власти Дании выделили 3,1 миллиарда долларов на компенсации зверофермам после убийства миллионов норок.