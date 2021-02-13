Мир
 
Последние новости
В Дагестане начались массовые волнения после убийства активиста
Названа новая проблема F-35
Стало известно состояние оставленных на морозе детей
Британскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Украина решила отметить День независимости с генсеком НАТО
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео 
Мясников заявил о приближении эпидемии «страшнее коронавируса»
В Армении произошло сильное землетрясение
Россия получит вызывающую цунами «подлодку сверхдержавы»
Новости партнеров
Прослушать новость

Норки в Польше оказались способны передавать коронавирус людям

Перейти в «Мою Ленту»
Jürgen & Christine Sohns / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Коронавирус, выявленный у норок в Польше, способен передаваться людям, а также наоборот. Об этом говорится на сайте Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Коронавирус был выявлен на ферме в Картуском районе несколько месяцев назад. Также оказалось, что не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

В ноябре прошлого года в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространялась на людей и способствовала ослаблению способности к образованию антител.

Власти Дании выделили 3,1 миллиарда долларов на компенсации зверофермам после убийства миллионов норок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Дании потратят миллиарды долларов на компенсации за убийства норок
У дикой норки в США обнаружили коронавирус
Убитые из-за коронавируса норки «восстали из-под земли» в Дании