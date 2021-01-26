Власти Дании потратят миллиарды долларов на компенсации за убийства норок

Власти Дании потратят 3,1 миллиарда долларов на компенсации зверофермам после убийства миллионов норок из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Сумма включает в себя плату за простой техники и компенсацию упущенной прибыли до 2030 года. Соглашение, достигнутое парламентом страны, позволит фермерам возобновить разведение норок после снятия временного запрета в следующем году.

В ноябре 2020-го в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В конце месяца убитые норки «восстали» из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

После инцидента ВОЗ подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.