Мир
 
Последние новости
В России начали готовить планы по росту цен
В Москве воссоздадут гигантскую квартиру времен самоизоляции
Гарик Харламов отреагировал на смерть комика с ТНТ
iPhone 12 признали опасным для здоровья
Курсант российского военного училища найден мертвым
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Российский губернатор рассказал о двояких чувствах к Навальному
Ольгу Бузову высмеяли в сети за обнажающее ягодицы платье
Умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Дании потратят миллиарды долларов на компенсации за убийства норок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mads Claus / Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Дании потратят 3,1 миллиарда долларов на компенсации зверофермам после убийства миллионов норок из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Сумма включает в себя плату за простой техники и компенсацию упущенной прибыли до 2030 года. Соглашение, достигнутое парламентом страны, позволит фермерам возобновить разведение норок после снятия временного запрета в следующем году.

В ноябре 2020-го в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В конце месяца убитые норки «восстали» из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

После инцидента ВОЗ подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убитые из-за коронавируса норки «восстали из-под земли» в Дании
Фермеры на тракторах устроили протест в Копенгагене против уничтожения норок
В Дании решили убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса