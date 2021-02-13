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Раскрыты продлевающие жизнь правила питания

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Фото: Pixabay

Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан раскрыл изданию Express правила питания, которые продлевают жизнь.

По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на качество потребляемого мяса и рыбы. Так, специалист посоветовал отдать предпочтение продукции фермерских хозяйств, поскольку в ней нет консервантов и других вредных для здоровья элементов.

Кроме того, необходимо максимально сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и заменить их на сложные углеводы, которые содержатся в некоторых крупах, фруктах и овощах. Если снизить общее количество потребляемых килокалорий, можно также увеличить продолжительность жизни, подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал добавить в рацион кальций и магний. Так, кальций может защитить от рака, диабета и сердечных заболеваний, а также снизить кровяное давление. «Магний необходим для усвоения кальция, поэтому продукты, богатые и тем и другим, необходимы», — сказал медик.

При приготовлении пищи необходимо аккуратно подойти к выбору специй, подчеркнул Кхан. В целом добавки благотворно влияют на здоровье, однако специалист призвал не злоупотреблять солью.

Ранее главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала продукты питания, продлевающие молодость. По словам Стародубовой, лидерами среди продуктов с омолаживающим эффектом считаются зеленый чай и куркума. Кроме того, красный болгарский перец также способствует сохранению молодости. В список омолаживающих продуктов также попали брокколи, голубика и орехи.

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