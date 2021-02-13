The Independent извинилась перед российским миллиардером Абрамовичем

Британская газета The Independent извинилась перед Романом Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против российского миллиардера надо ввести санкции.

Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович «носильщик чемоданов с незаконным богатствами президента Путина». Представители Абрамовича заявили об отсутствии оснований для подобных утверждений, говорится в тексте.

The Independent также сделает пожертвование в благотворительную организацию, выбранную миллиардером, и возместит его судебные издержки.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией попросил американского лидера Джо Байдена принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и других. В заявлении говорится, что часть из этого списка уже находится под американскими санкциями.