Российский врач отреагировал на наиболее правдивую версию возникновения COVID-19

Коронавирус мог попасть в организм человека через промежуточное звено. Об этом заявил кандидат медицинских наук, российский врач высшей категории Павел Шумихин. Его цитирует Regnum.

По словам Шумихина, до начала эпидемии COVID-19 мог существовать неисследованный природный очаг инфекции среди животных. Он предположил, что в благоприятных условиях могло возникнуть накопление опасных свойств и характеристик вируса.

Шумихин отреагировал на наиболее правдивую версию возникновения COVID-19. Ее озвучил член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктор Питер Дасзак, который заявил, что изначально переносчиками коронавируса были летучие мыши. По словам Дасзака, распространение инфекции могло начаться в южной части Китая и продолжиться в Юго-Восточной Азии.

Иностранный специалист также предположил, что из-за мышей инфекция проникла на фермы диких животных, где находились в том числе хорьки и енотовидные собаки. Таким образом могли заразиться и работавшие на фермах люди. Далее коронавирус попал на рынок в Ухане и распространился по всему миру.