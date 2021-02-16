На избившую своего ребенка-инвалида россиянку завели дело

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жительницы поселка Бор Красноярского края, избившей своего ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Видео происшествия опубликовано телеканалом РЕН ТВ.

Как предполагают следователи, 28-летняя россиянка неоднократно избивала и морила голодом своего полуторагодовалого ребенка. Кроме того, соседи подозреваемой рассказали, что женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками и ведут асоциальный образ жизни, а также заявили, что многократно сообщали об этом в полицию.

Дело возбуждено по факту истязания матерью несовершеннолетнего. На данный момент решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Помимо этого в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за контроль находящихся в социально-опасной ситуации семей.