Телеведущая рассказала о смертельной опасности из-за приступов

Австралийская ведущая новостей Лиз Кантор (Liz Cantor) рассказала, как едва не попала в смертельное ДТП из-за панической атаки, вызванной светом фар от проехавшего рядом мотоцикла. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналистка начала рассказ с того, что во время тяжелых родов второго ребенка летом 2018 года у нее произошел разрыв матки. Врачи спасли Кантор, но произошедшее негативно отразилось на ее психологическом здоровье — у ведущей начались приступы.

Первые проблемы проявились через несколько месяцев, когда женщина сидела за рулем автомобиля и ехала ночью по оживленному шоссе: мерцающие огни автострады вызвали воспоминания о том дне, когда она едва не умерла в больнице. В тот день она долго лежала на операционном столе и смотрела на лампочки на потолке, ощущая смертельную опасность.

«Все мое тело охватила паника. Я поняла, что ничего не вижу. Я летела со скоростью 110 километров в час по скоростной полосе, и не могла разглядеть даже приборную панель. В тот момент я полностью окаменела. Все мое тело тряслось, и я до сих пор не могу сказать, как съехала с этого шоссе», — вспомнила Кантор.

По словам телеведущей, после этого случая она еще несколько раз испытывала подобные приступы, после чего наконец решила обратиться за помощью. Женщина провела несколько занятий с психологом, который также прописал женщине необходимые препараты. После этого состояние Кантор улучшилось.