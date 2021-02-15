Телеведущий раскритиковал Меган Маркл за объявление о новой беременности

Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) осудил принца Гарри и Меган Маркл за объявление об ожидании второго ребенка. В Twitter он назвал реальную цель, которую, по его мнению, преследовала пара, сообщив о новой беременности.

«Гарри и Меган объявили о беременности и выпустили это дрянное фото с собой, чтобы добиться внимания СМИ к этой теме и чтобы об их личной жизни больше писали», — отметил шоумен. Он посчитал, что пара хотела в первую очередь именно обсуждения их нового ребенка в различных изданиях и на телеканалах.

Морган также раскритиковал пару за то, что она судится с изданиями и регулярно критикует СМИ за излишнее внимание к ней, но при этом использует журналистов для объявления о новой беременности. «Вероятно, это еще одно мужественное усилие остановить те же самые СМИ от внимания к их личной жизни», — констатировал он.

55-летний ведущий и ранее регулярно критиковал Гарри и Меган после того, как они решили перестать исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Черно-белый снимок был опубликован 14 февраля в социальных сетях пары. Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязательств членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Для переезда в США им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.